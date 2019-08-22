В Одесі всі свої: проєкт за участю одеських і зарубіжних музикантів представлять напередодні Дня міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Дня міста у Південній Пальмірі відбудеться проєкт «В Одесі всі свої

29 серпня 2019 року в рамках святкування Дня міста в Літньому театрі Міського саду відбудеться традиційний творчий проєкт «В Одесі всі свої».

Початок концерту - о 20:30.

Як відзначають організатори, перед гостями виступить Одесько-балканський духовий оркестр, який представить оригінальні одеські мелодії в нових аранжуваннях з особливим інтеркультурним звучанням.

Також своїми виступами присутніх порадують відомий одеський скрипаль Георгій Соколов і гості з Бельгії та Франції.

«Проект « В Одесі всі свої » - це своєрідна прелюдія до святкування Дня міста, у якому проживають представники різних національностей, об'єднані любов'ю до Одеси. На концерті звучатимуть відомі, улюблені всіма пісні й кожен відчує себе частиною великої одеської сім'ї», - сказав організатор проєкту, лідер Jam Band Odessa Олександр Кульча.