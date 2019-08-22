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    В Одесі всі свої: проєкт за участю одеських і зарубіжних музикантів представлять напередодні Дня міста

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    В Одесі всі свої: проєкт за участю одеських і зарубіжних музикантів представлять напередодні Дня міста

    До Дня міста у Південній Пальмірі відбудеться проєкт «В Одесі всі свої

    29 серпня 2019 року в рамках святкування Дня міста в Літньому театрі Міського саду відбудеться традиційний творчий проєкт «В Одесі всі свої».

    Початок концерту - о 20:30.

    Як відзначають організатори, перед гостями виступить Одесько-балканський духовий оркестр, який представить оригінальні одеські мелодії в нових аранжуваннях з особливим інтеркультурним звучанням.

    Також своїми виступами присутніх порадують відомий одеський скрипаль Георгій Соколов і гості з Бельгії та Франції.

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    «Проект « В Одесі всі свої » - це своєрідна прелюдія до святкування Дня міста, у якому проживають представники різних національностей, об'єднані любов'ю до Одеси. На концерті звучатимуть відомі, улюблені всіма пісні й кожен відчує себе частиною великої одеської сім'ї», - сказав організатор проєкту, лідер Jam Band Odessa Олександр Кульча.

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