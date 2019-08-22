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    Новини

    В Одесі закриють рух транспорту в районі вулиці Наливній

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    В Одесі закриють рух транспорту в районі вулиці Наливній

    Обмеження будуть тимчасові

    У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту шляхів і переїзних настилів на переїзді «Гнила канава» буде закрито рух автотранспорту в межах переїзду (вул. Наливна кут вул. Миколи Гефта) з 09:00 22 серпня до 18:00 4 вересня 2019 року.

    Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова:

    Розпорядження
    Одеського міського голови
    № 763 від 21.08.2019 р.

    Про тимчасове закриття руху автотранспорту в межах переїзду «Гнила канава» (вул. Наливна ріг вул. Миколи Гефта)

    Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою території міста Одеси (текстової частини) у новій редакції, затверджених рішенням Одеської міської ради від 23 грудня 2011 року № 1631-VI, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту колій та переїзних настилів на переїзді «Гнила канава»:

    1. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради узгодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції тимчасове закриття руху автотранспорту в межах переїзду «Гнила канава» (вул. Наливна ріг вул. Миколи Гефта) з 09.00 22 серпня 2019 року до 18.00 04 вересня 2019 року.

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    2. Виробничому підрозділу служби колії дистанції колії Одеса-Сортувальна: 
    2.1. Загородити тимчасовими щитами встановленого зразка місця виконання робіт. 
    2.2. Встановити дорожні знаки за схемою, розробленою комунальною установою «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради, погодженою Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції і департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. 
    2.3. Після завершення робіт відновити порушений благоустрій з відновленням дорожнього покриття, враховуючи потреби осіб з порушенням зору та з інвалідністю, у строки, передбачені пунктом 1 цього розпорядження.

    3. Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради у встановленому порядку надати дозволи на тимчасове порушення існуючого благоустрою.

    4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сповістити населення про тимчасове закриття руху автотранспорту.

    5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

    Г. Труханов

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