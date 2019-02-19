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    В Одесі за три роки виконано капітальний ремонт 1276 ліфтів

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    В Одесі за три роки виконано капітальний ремонт 1276 ліфтів

    З початку року виконані роботи із заміни 100 і модернізації 19-ти ліфтів в одеських багатоповерхівках

    В Одесі тривають роботи з відновлення ліфтового господарства, виконуються капремонт та модернізація підйомників у житлових багатоповерхових будинках.

    У 2016 році рішенням Одеської міської ради була прийнята Міська цільова програма заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів в Одесі на 2016-2020 роки. На момент прийняття Програми в місті налічувалося 1518 ліфтів, які підлягають капітальному ремонту.

    За три роки дії Програми виконано капітальний ремонт 1276 ліфтів і налагоджена диспетчеризація 959-ти ліфтів. У тому числі у 2018 році виконані роботи із заміни 334-х і модернізації 81-го ліфта. Пройшли диспетчеризацію 250 ліфтів. Якщо робота із заміни та модернізації ліфтів триватиме на такому ж рівні, то до кінця дії Програми ліфтовий парк міста буде повністю оновлено. Наразі кількість ліфтів, у яких закінчується граничний термін експлуатації (25 років), збільшилася.

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    Всі нові ліфти комплектуються сучасним обладнанням: блоком частотного регулювання і контролю закриття і відкриття дверей кабіни ліфта, який забезпечує плавне закриття і відкриття дверей; блоком частотного регулювання і контролю руху ліфта, який контролює роботу електродвигуна основної лебідки, що дозволяє збільшити термін його експлуатації.

    Крім того, таке обладнання дозволяє застосовувати електродвигуни з меншою потужністю, що дає можливість економити електроенергію, зменшує навантаження на несучі елементи конструкції ліфта, запобігає ривкам при запуску і зупинці ліфта, а також підвищує комфорт при користуванні ліфтом.

    Купе кабін усіх модернізованих і замінених ліфтів обшиті антивандальним покриттям - металом з порошковим напиленням. Таке покриття служить хорошим захистом від механічних пошкоджень. Також кабіни оснащуються антивандальними лампами і металевими кнопками, які неможливо підпалити або витягнути з панелі. У всіх ліфтах встановлені дзеркала і поручні, обрамлення ліфтів оснащено світловими табло.

    Виконання робіт із заміни та модернізації ліфтів знаходиться на постійному контролі першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського.

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