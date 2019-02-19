На Одещині вночі розгромили передвиборчий штаб кандидата у президенти



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Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

Зі слів представниці штабу, з офісу нічого не пропало

На Одещині невідомий зловмисник вчинив пошкодження майна передвиборчого штабу кандидата у президенти України.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Інцидент стався у селищі Окни в ніч на 19 лютого.

«Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу, вчинила безлад, розбила комп’ютерну та іншу оргтехніку і з місця події втекла», - заявили в поліції.

Зазначається, що зі слів представниці штабу, з офісу нічого не пропало.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Окнянського відділу поліції та кінологи.

«Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», - повідомили в поліції.

Правоохоронці вживають заходів по встановленню обставин події та особи, яка вчинила напад на передвиборчий штаб.

Нагадаємо, раніше кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької

Як відомо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на цю посаду.