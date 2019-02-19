  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині вночі розгромили передвиборчий штаб кандидата у президенти

    • Розсилка
    <p>Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу</p> - На Одещині вночі розгромили передвиборчий штаб кандидата у президенти

    Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу

    Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

    Зі слів представниці штабу, з офісу нічого не пропало

    На Одещині невідомий зловмисник вчинив пошкодження майна передвиборчого штабу кандидата у президенти України.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    Інцидент стався у селищі Окни в ніч на 19 лютого.

    «Невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення офісу, вчинила безлад, розбила комп’ютерну та іншу оргтехніку і з місця події втекла», - заявили в поліції.

    Зазначається, що зі слів представниці штабу, з офісу нічого не пропало. 

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Окнянського відділу поліції та кінологи.

    «Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України», - повідомили в поліції.

    Правоохоронці вживають заходів по встановленню обставин події та особи, яка вчинила напад на передвиборчий штаб.

    Нагадаємо, раніше кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької

    Як відомо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Центральна виборча комісія зареєструвала 44 претенденти на цю посаду.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    кримінал вибори Одеса Одещина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ