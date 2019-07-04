В Одесі жінки підсипали снодійне далекобійникам з Вінниччини



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Ціна життя – мобільний телефон та гроші. В Одесі за розбій затримано двох сестер

Випадкове знайомство у розважальному закладі двох сестер з Одещини та водіїв-далекобійників з Вінниччини продовжилося на пляжі. У фіналі – викрадене майно та смерть одного з чоловіків. Родички підсипали у напої чоловіків лікарський препарат.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Приїхавши до Одеси мешканці Вінниччини познайомились з дівчатами в одному з розважальних закладів. Згодом вони продовжили спілкування за розпиванням алкогольних напоїв на пляжі. Аби «приспати» пильність нових приятелів, зловмисниці непомітно підсипали їм в напої лікарський препарат, належність якого встановлять експерти. Щойно потерпілі втратили свідомість - сестри викрали у чоловіків мобільний телефон і гроші та з місця злочину втекли. Отямившись, один з чоловіків виявив свого приятеля мертвим. Вінничанин зателефонував до поліції та написав заяву.

Отримавши детальний опис правопорушниць, поліцейські розпочали проведення комплексу оперативно-розшукових заходів. Оперативники Приморського відділу поліції встановили місцезнаходження та затримали двох мешканок Білгород-Дністровського району віком 23 та 28 років.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Обох поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Одночасно за фактом смерті чоловіка проводиться досудове розслідування. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичних експертиз, після чого буде надано оцінку діям учасників кримінального провадження.