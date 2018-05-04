В Одесі знизилася захворюваність на кишкові інфекції

Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби і санепідситуації в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться нижче за епідемічний поріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року. За останній тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4310 одеситів, що практично відповідає рівню



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби і санепідситуації в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться нижче за епідемічний поріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

За останній тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4310 одеситів, що практично відповідає рівню попереднього тижня. Із захворілих 76,2% склали діти у віці до 17 років.



За даними вірусологічних досліджень матеріалу від хворих на ГРВІ та грип, триває циркуляція переважно грипу В. Протягом епідсезону обстежено 501 особу, з них з позитивним результатом - 105, зокрема: вірус грипу В - 95 (90,5%), А / H1N1 - 4, А / H3N2 - 6.



Минулого тижня в Одесі зареєстровано 70 випадків захворювання на кір. Станом на 3 травня 2018 року в міській клінічній інфекційній лікарні перебував 31 пацієнт з діагнозом «кір», з них 12 дітей. За попередню добу госпіталізовано шість хворих на кір.



З початку поточного року станом на 25 квітня в Одесі зареєстровані 711 випадків кору, з них 44,7% - діти до 17 років. Найбільшу кількість хворих на кір відзначено серед дітей у віці від 1 до 4 років і серед дорослих.

Переважна більшість хворих - 93,1% - жодного разу не були щеплені від кору. Одну дозу вакцини отримали 4,4% пацієнтів, і лише 2,5% людей, які захворіли на кір, були щеплені дворазово.

У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцина КПК «Пріорікс» виробництва Бельгії, що забезпечує ефективний захист від кору, паротиту та краснухи. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Якщо дитина не щеплена відповідно до віку, необхідно звернутися до дільничного педіатра для вакцинації.



Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 16,1%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 151 випадок. Із захворілих 67,5% становлять діти, переважно у віці 1-4-х років. Більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів.



Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 16 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 16 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.