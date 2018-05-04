Twitter радить користувачам змінити паролі через помилку в системі безпеки

В цілях обережності компанія просить розглянути можливість зміни пароля на всіх сервісах, де використовувався цей пароль.

У соцмережі Twitter порадили користувачам змінити паролі через помилку в системі безпеки. У компанії заявили, що витоку даних через помилку не було. Про це повідомляється в офіційному блозі Twitter. «Коли ви встановлюєте пароль для свого облікового запису в Twitter, ми використовуємо технології, які маскують його так, щоб ніхто в



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В цілях обережності компанія просить розглянути можливість зміни пароля на всіх сервісах, де використовувався цей пароль.

У соцмережі Twitter порадили користувачам змінити паролі через помилку в системі безпеки. У компанії заявили, що витоку даних через помилку не було.

Про це повідомляється в офіційному блозі Twitter.

«Коли ви встановлюєте пароль для свого облікового запису в Twitter, ми використовуємо технології, які маскують його так, щоб ніхто в компанії не міг його бачити. Нещодавно ми виявили помилку, через яку паролі зберігалися незамаскованими у внутрішньому журналі. Ми виправили помилку, і наше розслідування показує, що немає ніяких ознак проникнення або неправомірного використання», - йдеться в заяві.

В цілях обережності компанія просить розглянути можливість зміни пароля на всіх сервісах, де використовувався цей пароль.

«Ми дуже шкодуємо, що це сталося. Ми знаємо і цінуємо довіру, яку ви вкладаєте в нас, і кожен день намагаєтеся завоювати цю довіру», - заявили в компанії.

До слова, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.