NASA успішно випробувало в пустелі ядерний реактор для Марса

Підсумки тестів в пустелі в штаті Невада показали, що установка поводиться в точності, як очікувалося

Агентство NASA і Лос-Аламоська національна лабораторія успішно випробували компактний ядерний реактор Kilopower. Він може дозволити майбутнім місіям на Марсі та Місяці працювати з ядерною енергією, повідомляє Independent. Підсумки тестів в пустелі в штаті Невада показали, що установка поводиться в точності, як очікувалося, і здатна впоратися



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Модель реактора нового типу

Підсумки тестів в пустелі в штаті Невада показали, що установка поводиться в точності, як очікувалося

Агентство NASA і Лос-Аламоська національна лабораторія успішно випробували компактний ядерний реактор Kilopower.

Він може дозволити майбутнім місіям на Марсі та Місяці працювати з ядерною енергією, повідомляє Independent.

Підсумки тестів в пустелі в штаті Невада показали, що установка поводиться в точності, як очікувалося, і здатна впоратися навіть з множинними відмовами. Наступним кроком будуть льотні випробування, щоб побачити, як така система буде працювати в космосі.

В майбутньому агентство сподівається, що воно зможе відправити невелику електростанцію на Марс і Місяць. У цих тривалих місіях буде дуже складно забезпечити енергію для людей традиційними методами, але використання ядерного реактора дасть величезну кількість енергії без необхідності заправки паливом.

Новий тип пристрою для отримання енергії складається з ядерного реактора, двигуна Стірлінга і генератора змінного струму. Перший виділяє тепло, другий перетворює його на механічну енергію, а третій перетворює енергію руху в електричну.

В якості палива в реакторах використовується збагачений уран, а їх потужність, в залежності від модифікації, може становити від одного до десяти кіловат. Пристрій має невеликі розміри і досить легкий, що важливо при транспортуванні на інші планети.

«Коли ми вирушимо на Місяць і, нарешті, на Марс, нам, ймовірно, знадобляться великі джерела енергії, які не залежать від Сонця», - сказав Джеймс Рейтер, виконуючий обов'язки помічника керівника Місії NASA за космічними технологіями.

Навіть крім використання його в космосі, система Kilopower знаменує собою великий прорив для ядерної енергетики. Це перший ядерний реактор нового типу в США протягом останніх 40 років, сказав Дейв Постон з Національної адміністрації ядерної безпеки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «NASA відродилося, Марс чекає нас».

В кінці минулого року Трамп доручив NASA «переорієнтувати космічну програму Америки на людську розвідку і дослідження».

Нагадаємо, Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, заявив про те, що колонізація Марса повинна стати пріоритетом для людства, оскільки це надає можливість врятуватися у випадку потенційної Третьої світової війни.

Нещодавно зонд TGO передав на Землю унікальні кольорові знімки Марса.

Джерело: Новое Время