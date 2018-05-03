Омелян розповів, коли відремонтують дорогу Одеса - Рені

За словами Омеляна, Одеська область демонструє хорошу динаміку з відновлення доріг

Ремонт траси Одеса - Рені, яка є важливою транспортною артерією Одещини, буде завершено цього року. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, перебуваючи у робочій поїздці на Одещині, повідомила прес-служба відомства. «Одеська область демонструє хорошу динаміку з відновлення доріг. Зроблено вже чимало, і я дякую голові області



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Володимир Омелян (праворуч) під час візиту на Одещину

За словами Омеляна, Одеська область демонструє хорошу динаміку з відновлення доріг

Ремонт траси Одеса - Рені, яка є важливою транспортною артерією Одещини, буде завершено цього року.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, перебуваючи у робочій поїздці на Одещині, повідомила прес-служба відомства.

«Одеська область демонструє хорошу динаміку з відновлення доріг. Зроблено вже чимало, і я дякую голові області за якісну командну роботу, яка спрямована на результат. Цього року питання ремонту дороги Одеса - Рені - це питання номер один. Я щиро хочу, щоб і траса, яка в 2016 році була однією з найгірших в Україні, стала найкращою в 2018 році», - сказав Омелян.

Міністр підкреслив, що зараз дороги будуються мінімум з п'ятирічною гарантією.

«На усі дороги, які ми будуємо, починаючи з 2016 року, діє гарантія п’ять років. З цього року, я сподіваюся, гарантійний термін 10 років і більше», - сказав Омелян.

Нагадаємо, взимку ЗМІ повідомляли, що ремонт мосту на трасі Одеса-Рені подорожчав на 50%.