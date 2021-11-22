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    В Одеській області на Дунаї руйнується дамба (фото)

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    Під спорудою утворилися метрові порожнечі - В Одеській області на Дунаї руйнується дамба (фото)
    Під спорудою утворилися метрові порожнечі
    Фото: hydro.gov.ua

    Фахівці прогнозують тяжкі наслідки, адже частина бетонного берегового укріплення сповзає в річку

    В Одеській області на лівому березі річки Дунай руйнується дамба, під спорудою виявлено метрові порожнечі. Про це повідомила пресслужба державної установи «Держгідрографія».

    Зазначається, що обстеження спецобладнанням – багатопроменевим ехолотом – провели після того, як фахівці побачили сповзання в річку частини бетонного берегоукріплення протяжністю 15-20 метрів в районі позначки 97,15 км лівого берега Кілійського гирла Дунаю.

    Ймовірною причиною обвалення є часткове вимивання ґрунту з-під основи дамби в результаті тривалого впливу течії.

    «У цих місцях природні глибини під самим берегом становлять 7-20 метрів, а корінний берег переважно практично вертикальний до глибини 5-6 метрів і постійно перебуває під впливом сильної течії», – йдеться в повідомленні.

    Фахівці встановили, що нижню частину бетонної опалубки дамби розташовано в «підвішеному» стані. Тому стійкість споруди до розмиття значно зменшилася, і навесні, під час паводкових явищ, велика ймовірність часткового руйнування дамби з тяжкими наслідками.

    Зокрема, берегоукріплення може впасти під власною вагою, потягнувши за собою частину земляного насипу.

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    Теги: Дунай
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    В Одеській області на Дунаї руйнується дамба (фото)