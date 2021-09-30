На Одещині біда з питною водою та каналізацією

Гриневецький: «Підземні води містять надмірні концентрації розчинених солей та різних домішок»

Одеська область найгірше забезпечена питною водою поміж усіх регіонів України. Про це заявив голова палати регіонів конгресу, голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький під час засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

«Одеська область належить до найпроблемніших регіонів України в плані постачання питної води. Воно здійснюється переважно з поверхневих та частково з підземних джерел. Поверхневими джерелами у нас є річка Дністер, Дунай і озеро Ялпуг. Проте вони віддалені від основних споживачів води… Майже на всій його території, крім міста Ізмаіл і Рені, підземні води містять надмірні концентрації розчинених солей та різних домішок», – наголосив Гриневецький.

Голова Одеської обладміністрації також наголосив, що в 56 населених пунктах споживають привозну воду. «Привозна вода в системі водопостачання області частково або повністю застосовується в 56 населених пунктах, де чисельність населення складає 63 тис. осіб. Оскільки південь Одеської області є найменш забезпеченим питною водою, будівництво групових водопроводів є вкрай важливим для цього регіону» – зазначив він.

Також Гриневецький зазначив, що водопровідні мережі області перебувають в аварійному стані. «Важливим питання питної води є її якість, яка залежить від стану водопровідно-каналізаційних споруд. Понад 30% водопровідних мереж області потребують негайної реконструкції, а в зношеному стані, в аварійному перебувають майже 455 каналізаційних мереж. З 212 комплексів очисних мереж третина в незадовільно-санітарному стані», – підкреслив голова палати регіонів конгресу.

Гриневецький звернув увагу і на стан каналізацій міста Одеса. «Аварійний стан системи призводить до екологічного забруднення рекреаційної зони та узбережжя Чорного моря. В першу чергу, це зливна система Аркадіський колектор, якому більше 50 років і технічний стан колектора визнано небезпечним для експлуатації. Також гостро стоїть питання реконструкції біологічної очистки станції «Північна» і завершенням робіт з глибоководного випуску. Реалізація даного заходу дозволить вирішити одразу декілька проблем – вивести стоки в море», – наголосив Гриневецький.

Голова Одеської обладміністрації закликав Міністерства фінансів та Мінрегіону передбачити кошти для реалізації проєктів з реконструкції і забезпечити фінансування у 2022 році.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад і територій запропонувало програму вирішення багаторічної проблеми якості та доступу до питної води в Україні.