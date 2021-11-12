Моряка, який у кінці жовтня впав із судна на Одещині, знайшли в Румунії

Тіло течією знесло в район румунського міста Тулча

У Румунії знайдений мертвим боцман, який наприкінці жовтня в порту міста Рені Одеської області впав у річку Дунай з борту судна Right Step. Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін, пославшись на джерело інформації в Румунії, пише «Уніан».

«За моїми даними, моряк, що зник із судна Right Step в Рені, знайдений румунськими правоохоронцями в районі міста Тулча. На жаль, повернеться в Україну він вже в цинку (в труні – ред.)», – сказав юрист.

Він пояснив, що в Дунаї дуже сильна течія, яка і стала причиною того, що співробітники ДСНС не знайшли тіло на території України. За даними Гольбіна, моряк, 1965 р. н., – одесит. Про те, що трапилося, вже повідомлені українські дипломати.

Нагадаємо, 28 жовтня у порту міста Рені Одеської області рятувальники та водолази почали пошуки моряка, який впав у море.

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