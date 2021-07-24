У Будапешті тисячі людей взяли участь у ЛГБТ-прайді

Демонстранти виступали проти закону, ухваленого владою Угорщини, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру

Тисячі людей 24 липня взяли участь у щорічному Марші рівності в Будапешті на знак підтримки ЛГБТ-спільноти і проти суперечливого закону, ухваленого владою Угорщини, що забороняє обговорювати і поширювати в школах інформацію на теми гомосексуальності чи зміни гендеру.

Учасники акції пройшли через центр Будапешта і перетнули річку Дунай, у ньому взяли участь кілька тисяч людей з Угорщини і європейських країн. Про це пише Радіо Свобода.

Демонстранти заявили, що нове законодавство є лише останньою дією уряду, спрямованою проти ЛГБТ-спільноти, після фактичної заборони минулого року усиновлення для одностатевих пар та зміни статі в особистих документах. Угорщина ніколи не дозволяла одностатеві шлюби, але все ще визнає цивільні союзи.

Більше ніж 40 посольств та іноземних культурних установ в Угорщині опублікували заяву на підтримку маршу в Будапешті.

Закон, який набув чинності раніше цього місяця, став об’єктом критики з боку європейської ЛГБТ-спільноти та її союзників, призвівши до загострення відносин між консервативним урядом угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана і Брюсселем.

Минулого тижня Єврокомісія розпочала юридичну процедуру проти Будапешта через цей закон, заявивши, що він є дискримінаційним і суперечить європейським цінностям толерантності та свободи особистості.

Уряд Орбана заявляє, що закон потрібен для того, щоб захистити «право дітей на гендерну ідентичність, отриману при народженні».

Поправки згаданого змісту прив’язали в Угорщині до ширшого закону, який має значно більшу підтримку, – про суворе покарання за педофілію, – щоб опонентам було важче виступити проти них.

Як наголошують критики, це хибно пов’язує педофілію з питаннями ЛГБТ.

ЛГБТ-асоціації і правозахисники заявляють, що закон «пригнічує права гомосексуальної і трансгендерної молоді», і порівнюють його з дискримінаційним законом, ухваленим 2013 року в Росії, який забороняє так звану «пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед неповнолітніх» і широко вважається інструментом дискримінації.

Нагадаємо, керівна націоналістична партія Угорщини «Фідес» прем’єра Віктора Орбана представила закон, що забороняє контент, який, на її думку, пропагує гомосексуальність і зміну статі серед неповнолітніх.

Законопроєкт заборонить ЛГБТ-літературу для осіб молодше 18 років, зокрема освітні матеріали й рекламу, яка нібито просуває права геїв.

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