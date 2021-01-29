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    В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному зґвалтуванні

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    Зловмисник знаходиться у СІЗО&nbsp; - В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному зґвалтуванні
    Зловмисник знаходиться у СІЗО 
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

    Роздільнянський райсуд в Одеській області уклав у СІЗО затриманого 26 січня 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у подвійному зґвалтуванні.

    У прокуратурі повідомили, що за даними слідства фігурант згвалтував 56-річну жінку та її 26-річну дочку.

    Проводиться досудове розслідування по ч. 1 і ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування). Затриманому загрожує до 10 років в'язниці.

    Нагадаємо, що на Київщині поліція затримала педофіла, що ґвалтував дітей.

    Теги: СІЗО Одещина розслідування поліція зґвалтування
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