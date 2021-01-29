В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному зґвалтуванні

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Роздільнянський райсуд в Одеській області уклав у СІЗО затриманого 26 січня 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у подвійному зґвалтуванні.

У прокуратурі повідомили, що за даними слідства фігурант згвалтував 56-річну жінку та її 26-річну дочку.

Проводиться досудове розслідування по ч. 1 і ч. 2 ст. 152 КК України (зґвалтування). Затриманому загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що на Київщині поліція затримала педофіла, що ґвалтував дітей.