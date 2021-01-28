На Київщині поліція затримала педофіла, що ґвалтував дітей (відео)

35-річний житель Кагарлицького району вчиняв розпусні дії відносно двох неповнолітніх хлопчиків і фільмував це на мобільний телефон

Поліція Київської області викрила ґвалтівника, який тривалий час вчиняв сексуальне насильство відносно дітей та фільмував свої розпусні дії.

Так, у жовтні минулого року в Києві перехожий знайшов мобільний телефон, де містилися відеофайли порнографічного характеру, і приніс знахідку до одного зі столичних управлінь поліції. Далі пошуком автора відео займались працівники поліції Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення відповідних оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції спільно з Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної області та співробітниками Кагарлицького відділу поліції встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 35-річний житель Кагарлицького району. Свої розпусні дії він вчиняв відносно двох неповнолітніх хлопчиків.

Під час проведення низки невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка працівники поліції виявили та вилучили ноутбук, мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази, які могли б свідчити про причетність чоловіка до скоєння злочинів сексуального характеру відносно дітей.

Усі вилучені речові докази були направлені на проведення експертиз, відповідно до висновків яких встановлена причетність чоловіка до зґвалтування, сексуального насильства та розбещення неповнолітніх, які він фільмував на мобільний телефон.

Поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 КПК України. У подальшому йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі за погодженням місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні 29 злочинів за ч. 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 4, ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх). Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

Також повідомлено про підозру за ч. 4, ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.