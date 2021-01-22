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    Зґвалтування в Кагарлику: розпочинається судове слідство у справі

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    <p>Двоє експравоохоронців&nbsp;Микола Кузів та Сергій Сулима&nbsp;перебувають під вартою</p> - Зґвалтування в Кагарлику: розпочинається судове слідство у справі

    Двоє експравоохоронців Микола Кузів та Сергій Сулима перебувають під вартою

    Фото з відкритих джерел

    У справі п'ятеро підозрюваних колишніх правоохоронців

    Сьогодні, 22 січня, розпочинається судове слідство у справі зґвалтування жінки співробітниками поліції Кагарлика.

    Про це в ефірі Громадського радіо розповіла адвокат потерпілих Олена Сотник.

    «Відсьогодні починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Вже зараз доведено три епізоди. Не тільки по зґвалтуванню і катуванню у травні, але ще й попередні катування, які теж мають доказову базу. Вони показують системність», – зазначила вона.

    Сотник повідомила, що зараз у цій справі п’ять потерпілих. Насильство було систематичним.

    Адвокат потерпілих додала також, що майже всіх поліцейських з Кагарлицького відділку, який розформували, перевели в Обухів. За результатами перевірок декого навіть підвищили.

    Нагадаємо, 24 травня 2020 року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою — Микола Кузів та Сергій Сулима, троє під цілодобовим домашнім арештом — Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

    У грудні 2020 року Апеляційний суд Києва передав справу про катування та насильство у відділку в Кагарлику до Обухівського районного суду після того, як четверо суддів Кагарлицького районного суду Київської області взяли самовідводи у цій справі.

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    Теги: Національна поліція України суд кримінал Київщина зґвалтування
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