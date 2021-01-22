Зґвалтування в Кагарлику: розпочинається судове слідство у справі

У справі п'ятеро підозрюваних колишніх правоохоронців

Сьогодні, 22 січня, розпочинається судове слідство у справі зґвалтування жінки співробітниками поліції Кагарлика.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла адвокат потерпілих Олена Сотник.

«Відсьогодні починається безпосередньо судове слідство над усіма обвинуваченими. Вже зараз доведено три епізоди. Не тільки по зґвалтуванню і катуванню у травні, але ще й попередні катування, які теж мають доказову базу. Вони показують системність», – зазначила вона. Сотник повідомила, що зараз у цій справі п’ять потерпілих. Насильство було систематичним. Адвокат потерпілих додала також, що майже всіх поліцейських з Кагарлицького відділку, який розформували, перевели в Обухів. За результатами перевірок декого навіть підвищили.

Нагадаємо, 24 травня 2020 року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Наразі у справі п'ятеро підозрюваних: двоє експравоохоронців перебувають під вартою — Микола Кузів та Сергій Сулима, троє під цілодобовим домашнім арештом — Сергій Панасенко, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк. Останнього суд відпустив під домашній арешт 27 жовтня.

У грудні 2020 року Апеляційний суд Києва передав справу про катування та насильство у відділку в Кагарлику до Обухівського районного суду після того, як четверо суддів Кагарлицького районного суду Київської області взяли самовідводи у цій справі.