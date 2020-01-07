На Одещині у будівельному вагончику сталася пожежа – троє загиблих



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Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно

В Одеській області в смт Чорноморське у ніч проти Різдва сталася пожежа, в якій загинуло троє людей.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«7 січня о 05 год. 52 хв. в смт Чорноморське Лиманського району в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м2.

Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.

Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».