На Одещині у будівельному вагончику сталася пожежа – троє загиблих
Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно
В Одеській області в смт Чорноморське у ніч проти Різдва сталася пожежа, в якій загинуло троє людей.
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
«7 січня о 05 год. 52 хв. в смт Чорноморське Лиманського району в будівельному вагончику виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 особи», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, о 06 год. 37 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено особисті речі та майно на площі 10 м2.
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Нагадаємо, у Кропивницькому сталась пожежа у виправній колонії.
Як повідомлялося, у неділю, 5 січня, на проспекті Перемоги у Києві в автобусі, в якому знаходилися пасажири, сталася пожежа. Автобус загорівся неподалік від станції метро «Святошин».