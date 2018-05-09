В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням

В Одесі до літнього сезону 2018 року відреставрували фонтан у парку Горького.

Під час реставрації проведено ремонт чаші фонтана та встановлено нову гідроізоляцію. Зовні чашу фонтана оформили гранітним каменем, внутрішня частина - мозаїчне полотно. Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».Крім того, оновлені насосне обладнання та устаткування фільтрації води, а також форсунки в чаші



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В Одесі до літнього сезону 2018 року відреставрували фонтан у парку Горького.

Під час реставрації проведено ремонт чаші фонтана та встановлено нову гідроізоляцію. Зовні чашу фонтана оформили гранітним каменем, внутрішня частина - мозаїчне полотно.

Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».



Крім того, оновлені насосне обладнання та устаткування фільтрації води, а також форсунки в чаші фонтана. З цього року фонтан радує одеситів не тільки струменями води, що б'є, але й світловим шоу у вечірній час.



Також по обидва боки фонтана розташувалися ковані дерева, прикрашені підвісними чашами з різнокольоровими петуніями. При впорядкуванні території було оновлено 660 кв. м газону на центральній клумбі, проведено формування крон дерев і кущів.

Фонтан і клумбу висвітлюють 36 ліхтарів. На деревах і елементах благоустрою розміщена ілюмінація. Парк повністю обгороджений і в нічний час закривається, також організована охорона правопорядку.

Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, парк Горького сьогодні є яскравим прикладом партнерства міста з підприємцями.