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    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням

    В Одесі до літнього сезону 2018 року відреставрували фонтан у парку Горького.
    Під час реставрації проведено ремонт чаші фонтана та встановлено нову гідроізоляцію. Зовні чашу фонтана оформили гранітним каменем, внутрішня частина - мозаїчне полотно.  Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».Крім того, оновлені насосне обладнання та устаткування фільтрації води, а також форсунки в чаші
    • Сьогодні, 07:25
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    В Одесі до літнього сезону 2018 року відреставрували фонтан у парку Горького.

    Під час реставрації проведено ремонт чаші фонтана та встановлено нову гідроізоляцію. Зовні чашу фонтана оформили гранітним каменем, внутрішня частина - мозаїчне полотно. 

    Про це інформує прес-служба міськради Одеси, повідомляє «Главком».

    Крім того, оновлені насосне обладнання та устаткування фільтрації води, а також форсунки в чаші фонтана. З цього року фонтан радує одеситів не тільки струменями води, що б'є, але й світловим шоу у вечірній час. 

    Також по обидва боки фонтана розташувалися ковані дерева, прикрашені підвісними чашами з різнокольоровими петуніями. При впорядкуванні території було оновлено 660 кв. м газону на центральній клумбі, проведено формування крон дерев і кущів.

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    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням
    В одеському парку Горького з`явився фонтан з підсвічуванням

    Фонтан і клумбу висвітлюють 36 ліхтарів. На деревах і елементах благоустрою розміщена ілюмінація. Парк повністю обгороджений і в нічний час закривається, також організована охорона правопорядку. 

    Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, парк Горького сьогодні є яскравим прикладом партнерства міста з підприємцями. 
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