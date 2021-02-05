В одеському суді чоловік порізав собі шию, аби не повертатися в СІЗО

Тілесне ушкодження, яке громадянин встиг собі нанести, не становить небезпеки для життя

Інцидент стався, після того, як фігуранту було продовжено запобіжний захід

У Приморському районному суді Одеси чоловік, який був затриманий в грудні 2020 року за погрозу підірвати Mcdonald's, порізав собі шию.

Інцидент стався 3 лютого в залі засідань, після того, як фігуранту було продовжено запобіжний захід – утримання в СІЗО, повідомляє УНІАН.

«Зокрема, чоловік, 1988 р. н., уламком леза порізав собі шию, і вимагав, щоб його не відправляли до слідчого ізолятора. У потерпілого пішла кров, він не підпускав до себе конвоїрів, погрожуючи, що доведе «спробу суїциду до кінця», – повідомив суддя-спікер з кримінальної спеціалізації зазначеного суду Віктор Іванов.

«В результаті, його заспокоїли..., і на місці надали необхідну допомогу. Тілесне ушкодження, яке громадянин встиг собі нанести, не становить небезпеки для життя», – зазначив Іванов.

За даними представника суду, цей фігурант вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності – за крадіжку, грабіж і розбій.

За деякими даними, однією з причин, по якій громадянин завдав собі порізи в залі суду, могли стати проблеми у відносинах з іншими ув'язненими, які утримуються в СІЗО.

Раніше повідомлялося, що 10 грудня 2020 року в центрі Одеси був затриманий чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald's, розташований на вул. Дерибасівській.

Чоловік увійшов до закладу, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він підірве, і зажадав викликати поліцію.

На місце події оперативно прибули поліцейські, будівлю оточили. В дію ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Чоловіка затримали, будь-яких вибухових пристроїв у нього не виявилося. Він сказав, що такий вчинок зробив через «життєві труднощі». За даним фактом розпочали провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 лютого бійці спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого чоловіка, який погрожував спричинити вибух гранат у вінницькій багатоповерхівці на вулиці Замостянській.