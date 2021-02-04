Вінницький «терорист»: поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку

Зловмисником виявився раніше судимий громадянин

Бійці спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого чоловіка, який погрожував спричинити вибух гранат у вінницькій багатоповерхівці на вулиці Замостянській.

Як повідомила речниця поліції Вінниччини Анна Олійник, після тривалих перемовин бійцям спецпідрозділу вдалося потрапити до помешкання, в якому перебували зловмисник та жінка з 6-річною дитиною.

За інформацією поліції Вінницької області, зловмисником виявився раніше судимий громадянин. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння та скаржився на життя.

Після майже двох годин перемовин поліцейським вдалося вмовити дружину, яка теж була нетвереза, привідкрити вхідні двері, після чого бійці спецпідрозділу КОРД зайшли до помешкання та миттєво затримали зловмисника. В результаті спецоперації чоловіка затримали, ніхто не постраждав. Станом на 2 годину ночі вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Затриманий, якому 44 роки, раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом та 13 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.

У його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 КК (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років.

Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці затримали юнака, який торгував наркотиками.