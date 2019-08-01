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    В Одеському зоопарку в пари єнотів народився чарівний малюк

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    В Одеському зоопарку в пари єнотів народився чарівний малюк

    В Одеському зоопарку - поповнення: у пари єнотів з'явилося дивовижне дитинча

    В Одеському зоопарку триває бебі-бум. На початку липня пара єнотів-полоскунів обзавелася потомством - на світ з'явився чарівний малюк.

    Цікаво, що єноти народжуються сліпими і абсолютно безпорадними, вони весь час знаходяться під опікою турботливої матері. Новонароджений єнот відкрив очі на десятий день життя. Зараз він уже підріс і з цікавістю освоюється в загальному вольєрі.

    Імені дитинча ще не має. За традицією, що склалася, новонародженим вихованцям 2019 року імена придумають юні одесити в рамках свята «День малюків».

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    В Одеському зоопарку в пари єнотів народився чарівний малюк
    В Одеському зоопарку в пари єнотів народився чарівний малюк
    В Одеському зоопарку в пари єнотів народився чарівний малюк

    Одеський зоопарк запрошує дітей і дорослих познайомитися з цим дивовижним звіром і поспостерігати за його першими самостійними кроками.

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