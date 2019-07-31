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    На Житомирщині гадюка вкусила дитину

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    На Житомирщині гадюка вкусила дитину

    Дев'ятирічний хлопчик опинився в реанімації

    На Житомирщині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації після укусу гадюки.

    Про це інформує управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

    «До реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом укус змії, доставлено хлопчика 2010 року народження, жителя с. Невгоди», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що гадюка вкусила хлопчика за праву руку, коли той грався з однолітками на сусідньому подвір'ї. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділення лікарні, а стан її здоров'я середнього ступеня важкості.

    За інформацією управління, це четвертий випадок в області з початку року, коли жертвою плазунів стала дитина.

    Що робити, якщо вас вкусила змія?

    У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні довготривале, постраждалий потребує домедичної допомоги:

    • Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
    • Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
    • На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;
    • Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити;
    • Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
    • При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;
    • Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

    Чого не варто робити при укусі змії:

    • Не намагайтесь обробляти рану додатково;
    • Не припікайте рану;
    • Не накладайте джгут;
    • Не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;
    • Не вживайте алкоголь.

    Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині з початку року 43 людини заразилися хворобою Лайма.

     

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