На Житомирщині гадюка вкусила дитину
Дев'ятирічний хлопчик опинився в реанімації
На Житомирщині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації після укусу гадюки.
Про це інформує управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.
«До реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні з діагнозом укус змії, доставлено хлопчика 2010 року народження, жителя с. Невгоди», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що гадюка вкусила хлопчика за праву руку, коли той грався з однолітками на сусідньому подвір'ї. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділення лікарні, а стан її здоров'я середнього ступеня важкості.
Що робити, якщо вас вкусила змія?
У разі укусу змії намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні довготривале, постраждалий потребує домедичної допомоги:
• Зберігайте спокій і стежте, щоби постраждалий менше рухався;
• Звільнійть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;
• На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;
• Дайте постраждалому воду - при укусі змії важливо багато пити;
• Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;
• При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;
• Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.
Чого не варто робити при укусі змії:
• Не намагайтесь обробляти рану додатково;
• Не припікайте рану;
• Не накладайте джгут;
• Не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;
• Не вживайте алкоголь.