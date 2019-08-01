У «президента» невизнаного Придністров'я знайшли український паспорт



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Вадим Красносельський

Крім українського, у «глави» Придністров'я є і російський паспорт

У «президента» невизнаної республіки Придністров'я Вадима Красносельського виявили паспорт громадянина України.

Про це повідомляє Rise Moldova, посилаючись на свої джерела в Державній прикордонній службі України.

Згідно з повідомленням, Красносельський використовував паспорт громадянина України понад 10 разів під час перетину державного кордону України. Основними пунктами призначення його були Київ, Одеса і Харків.

Крім українського, у «глави» Придністров'я є і російський паспорт. Ним він скористався понад 300 разів в період з 2007 по 2015 рік.

За допомогою цих паспортів Красносельському вдавалося перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону, перебуваючи при цьому 10 років в розшуку в Молдові.

Красносельський перебував і в міжнародному розшуку з 2007 року, проте був знятий зі списку в 2015 році за ініціативою Молдови.

Нагадаємо, 22 червня Генасамблея ООН прийняла резолюцію про Повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.