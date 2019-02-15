В Одесі судитимуть медика швидкої допомоги за ігнорування виклику



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Фото: unn.com.ua

Поліцейські встановили, що медики, які ігнорували законні вимоги, були напідпитку

В Одесі судитимуть медика швидкої допомоги, який проігнорував виклик поліції через погане почуття людини, яка в результаті померла. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.

Як повідомляв радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк у січні, патрульні поліцейські прибули на виклик до залізничного вокзалу, де розгулював напівроздягнений чоловік в неадекватному стані.

Поліцейські викликали швидку, але вона не доїхала до місця і встала неподалік. Один з патрульних звернувся до медиків і уточнив, де саме знаходиться чоловік, який потребував допомоги, проте «швидка» не зрушила з місця.

Патрульні в очікуванні медиків почали самостійно надавати допомогу хворому і вже преступили до реанімації, проте він помер. Вже після цього «швидка» під'їхала констатувати смерть чоловіка.

Поліцейські встановили, що медики, які ігнорували законні вимоги, були напідпитку. Їх затримали.

Проти п'яного лікаря відкрили кримінальне провадження по ч. 2 ст. 139 - ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть хворого або інші тяжкі наслідки. Прокуратура Одеси скерувала справу до суду.