В парках Одеси пройшли суботники (фото)



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Понад 500 одеситів взяли участь у висадці молодих дерев

19 жовтня 2019 року, в міських парках пройшли суботники, в рамках яких одесити різного віку разом з озеленювачами комунального підприємства «Міськзелентрест» висадили дерева.

У висадці молодих саджанців (дубів, акацій, горобин, горіха і сакур) взяли участь понад 500 одеситів та 35 озеленювачів КП «Міськзелентрест». Також у суботнику взяв участь перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський.

Молоді дерева одесити висадили на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї батареї, в парку імені Т.Г. Шевченка і в дендропарку Перемоги.

Всього висаджено: 33 молодих дерева сакури, 100 саджанців горіха, 150 дубів, 50 акацій і 25 горобин.

Всі дерева були заготовлені озеленювачами КП «Міськзелентрест». Також співробітники комунального підприємства підготували лунки для висадки дерев. Надалі полив і догляд за всіма деревами здійснюватимуть фахівці КП «Міськзелентрест».