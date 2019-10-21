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    Новини

    В парках Одеси пройшли суботники (фото)

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    В парках Одеси пройшли суботники (фото)

    Понад 500 одеситів взяли участь у висадці молодих дерев

    19 жовтня 2019 року, в міських парках пройшли суботники, в рамках яких одесити різного віку разом з озеленювачами комунального підприємства «Міськзелентрест» висадили дерева.

    У висадці молодих саджанців (дубів, акацій, горобин, горіха і сакур) взяли участь понад 500 одеситів та 35 озеленювачів КП «Міськзелентрест». Також у суботнику взяв участь перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський.

    Молоді дерева одесити висадили на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї батареї, в парку імені Т.Г. Шевченка і в дендропарку Перемоги.

    Всього висаджено: 33 молодих дерева сакури, 100 саджанців горіха, 150 дубів, 50 акацій і 25 горобин.

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    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)
    В парках Одеси пройшли суботники (фото)

    Всі дерева були заготовлені озеленювачами КП «Міськзелентрест». Також співробітники комунального підприємства підготували лунки для висадки дерев. Надалі полив і догляд за всіма деревами здійснюватимуть фахівці КП «Міськзелентрест». 

    Одеса благоустрій одесити
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