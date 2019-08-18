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    Версія вбивства не підтвердилася, люди в одеському готелі загинули від пожежі, - ЗМІ

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    Версія вбивства не підтвердилася, люди в одеському готелі загинули від пожежі, - ЗМІ

    Під час розтину експерти виявили лише характерні для пожежі ушкодження

    Розтин загиблих під час пожежі в одеському готелі «Токіо Стар» показав, що всі вони загинули від пожежі, тому версія вбивства не підтверджується.

    Про це повідомляє «Думская» з посиланням на джерело в поліції.

    За словами співрозмовника видання, немає ніяких ознак того, що за допомогою пожежі хтось намагався приховати сліди вбивства.

    Під час розтину експерти виявили лише характерні для пожежі ушкодження.

    В ніч з 16 на 17 серпня в Одесі в готелі «Токіо Стар» сталася пожежа. В результаті пожежі загинули дев'ять осіб, постраждало - 10, врятовано - сім, евакуйовані - 136.

    За даними ДСНС, орієнтовно в готелі знаходилися 200 осіб.

    Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію. 17 серпня власника отелю затримали

    Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом недбалості працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, через яку сталася пожежа в готелі. У ДСНС заявили, що планували в липні перевірити «Токіо Стар», але їх представника не допустили до перевірки з-за зміни власником права власності готелі.

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