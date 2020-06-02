Стрілянина на ринку в Одесі: поліція затримала 10 осіб



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На місці стрілянини в Одесі працюють слідчі Фото: Думская

Затриманим інкримінують хуліганство

Після стрілянини на ринку «Сьомий кілометр» в Одесі правоохоронці затримали 10 осіб. Сама подія була кваліфікована як хуліганство.

Про це повідомила поліція Одеської області на сторінці у Facebook.

Як розповіли правоохоронці, конфлікт виник між працівникам ринку, які не змогли поділити місця паркування автомобілів. Працівники одного з магазинів з пістолетами для гумових куль та битами пішли до павільйону тканин, де вчинили погром.

Припинили конфлікт поліцейські, які прибули на місце події. На ринку правоохоронці затримали 10 осіб та доставили їх до відділення поліції.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють всіх учасників злочину.

Також в мережі оприлюднено відео стрілянини на ринку в Одесі.

Як вже відомо, сьогодні в Одесі на ринку «Сьомий кілометр» сталась стрілянина.

Нагадаємо, вранці 29 травня у місті Бровари, що на Київщині, між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. Тоді на місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи ще 39-х встановлені.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що кримінальні розбірки, що відбулися 29 травня у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.