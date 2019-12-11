Визначено розмір допомоги сім'ям загиблих і постраждалим внаслідок пожежі на Троїцькій (документ) документ



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За попередніми підрахунками, загальний обсяг матеріальної допомоги мерії сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі на Троїцькій становитиме понад 3,5 млн грн

У зв’язку з пожежею, що сталася у будівлі за адресою: вул. Троїцька, 25, міським головою підписано розпорядження від 10.12.2019 року № 1179 «Про визначення розміру одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі за адресою: вул. Троїцька, 25».

Відповідно до зазначеного розпорядження буде надана одноразова матеріальна допомога, а саме:

сім’ям загиблих осіб у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг;

особам, що постраждали внаслідок пожежі, в залежності від стану важкості ушкоджень:

легкий стан – у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн на одну особу;

середній стан – у розмірі 40 000 (сорок тисяч) грн на одну особу;

важкий стан – у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн на одну особу.

За попередніми підрахунками загальний обсяг наданої допомоги становитиме понад 3,5 млн грн.