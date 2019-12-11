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    Визначено розмір допомоги сім'ям загиблих і постраждалим внаслідок пожежі на Троїцькій (документ)

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    Визначено розмір допомоги сім'ям загиблих і постраждалим внаслідок пожежі на Троїцькій (документ)

    За попередніми підрахунками, загальний обсяг матеріальної допомоги мерії сім'ям загиблих і постраждалим під час пожежі на Троїцькій становитиме понад 3,5 млн грн

    У зв’язку з пожежею, що сталася у будівлі за адресою: вул. Троїцька, 25, міським головою підписано розпорядження від 10.12.2019 року № 1179 «Про визначення розміру одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 04 грудня 2019 року у будівлі за адресою: вул. Троїцька, 25».

    Відповідно до зазначеного розпорядження буде надана одноразова матеріальна допомога, а саме:

    • сім’ям загиблих осіб у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн на одну сім’ю з урахуванням вартості ритуальних послуг, яка перераховується виконавцям послуг;
    • особам, що постраждали внаслідок пожежі, в залежності від стану важкості ушкоджень:
    • легкий стан – у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн на одну особу;
    • середній стан – у розмірі 40 000 (сорок тисяч) грн на одну особу;
    • важкий стан – у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн на одну особу.

    За попередніми підрахунками загальний обсяг наданої допомоги становитиме понад 3,5 млн грн.

    пожежа трагедія Одеса
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