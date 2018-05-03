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    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж

    З фаєрами і Тягнибоком прокрокували націоналісти вулицями Південної Пальміри
    Кілька сотень активістів ВО «Свобода», організацій «Національний корпус», «Національні дружини», «Вуличний фронт» і «Правий сектор» пройшли 2 травня маршем вулицями Одеси. Захід був присвячений до четвертої річниці подій 2 травня 2014 року, як «перемога одеситів над
    • Сьогодні, 07:42
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    З фаєрами і Тягнибоком прокрокували націоналісти вулицями Південної Пальміри

    Кілька сотень активістів ВО «Свобода», організацій «Національний корпус», «Національні дружини», «Вуличний фронт» і «Правий сектор» пройшли 2 травня маршем вулицями Одеси.

    Захід був присвячений до четвертої річниці подій 2 травня 2014 року, як «перемога одеситів над «руським миром».

    Стартували праві від парку Шевченка, а фінішували на Соборній площі, де відбувся невеликий мітинг. По дорозі вони скандували «Москалів на ножі», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Героям іншого травня слава», «Слава нації - смерть ворогам» і «Україна понад усе».

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    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж
    Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж

    На розі Дерибасівської і Преображенської, біля імпровізованого меморіалу загиблим 2 травня патріотам Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову, колону зустрів лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

    Після покладання квітів учасники маршу запалили файери. Тягнибок забрався на величезний «Форд» з динаміками і заявив, що «скоро в Україні буде українська влада і націоналісти побудують чесну, справедливу і процвітаючу Україну».

    Заступник Одеської обласної партійної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець зачитав «Молитву українського націоналіста», а потім перед учасниками маршу виступила з патріотичними піснями одеська рок-група «Друже Музико».

    Джерело: Думская

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    Одеса Свобода Правий сектор націоналісти Україна Олег Тягнибок Національний корпус Національні дружини
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