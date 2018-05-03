Вулицями Одеси пройшов «Український порядок». Фоторепортаж

З фаєрами і Тягнибоком прокрокували націоналісти вулицями Південної Пальміри

Кілька сотень активістів ВО «Свобода», організацій «Національний корпус», «Національні дружини», «Вуличний фронт» і «Правий сектор» пройшли 2 травня маршем вулицями Одеси. Захід був присвячений до четвертої річниці подій 2 травня 2014 року, як «перемога одеситів над



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З фаєрами і Тягнибоком прокрокували націоналісти вулицями Південної Пальміри

Кілька сотень активістів ВО «Свобода», організацій «Національний корпус», «Національні дружини», «Вуличний фронт» і «Правий сектор» пройшли 2 травня маршем вулицями Одеси.

Захід був присвячений до четвертої річниці подій 2 травня 2014 року, як «перемога одеситів над «руським миром».

Стартували праві від парку Шевченка, а фінішували на Соборній площі, де відбувся невеликий мітинг. По дорозі вони скандували «Москалів на ножі», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Героям іншого травня слава», «Слава нації - смерть ворогам» і «Україна понад усе».

На розі Дерибасівської і Преображенської, біля імпровізованого меморіалу загиблим 2 травня патріотам Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову, колону зустрів лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

Після покладання квітів учасники маршу запалили файери. Тягнибок забрався на величезний «Форд» з динаміками і заявив, що «скоро в Україні буде українська влада і націоналісти побудують чесну, справедливу і процвітаючу Україну».

Заступник Одеської обласної партійної організації ВО «Свобода» Костянтин Василець зачитав «Молитву українського націоналіста», а потім перед учасниками маршу виступила з патріотичними піснями одеська рок-група «Друже Музико».

Джерело: Думская