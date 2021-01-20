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    В Одесі «замінували» майже 200 дитсадків (фото, відео)

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    На час пошуку вибухівки &ndash; дітей вивели на прогулянку - В Одесі «замінували» майже 200 дитсадків (фото, відео)
    На час пошуку вибухівки – дітей вивели на прогулянку
    Фото: Нацполіція Одеси

    Перевірку проводять близько сотні поліцейських

    В Одесі «замінували» 186 дитячих садків та навчально-виховних комплексів. Правоохоронці перевіряють отримане на електронну адресу повідомлення про мінування. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у середу, 20 січня.

    Зазначається, що для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

    Фото: Нацполіція Одеси
    Фото: Нацполіція Одеси

    Як повідомляє місцеве видання Думська, дітей у дитсадках вивели на прогулянку. Також батькам пропонують забрати дітей, якщо є можливість.

    Станом на 12 годину у пошуку вибухових пристроїв задіяно більше сотні поліцейських. Поки нічого не знайшли.

    Нагадаємо, що у столиці «замінували» одразу п’ять крупних торговельних центрів.

    Теги: Одеса замінування рятувальники
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