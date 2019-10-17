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    Українагейт: ФБР заарештувала у Нью-Йорку ще одного бізнесмена

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    Затриманий бізнесмен Девід Корреа та президент США Дональд Трамп - Українагейт: ФБР заарештувала у Нью-Йорку ще одного бізнесмена
    Затриманий бізнесмен Девід Корреа та президент США Дональд Трамп

    Підприємець з Флориди Девід Корреа прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі

    Агенти ФБР заарештували в нью-йоркському аеропорту ім. Кеннеді бізнесмена Девіда Корреа. Разом зі своїми діловими партнерами, Ігорем Фруманом і Львом Парнасом, він звинувачується в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансове шахрайство і незаконне лобіювання інтересів іноземної держави в США.

    Про це повідомляє ВВС.

    Діловий партнер вихідців з СРСР Ігоря Фрумана і Лева Парнаса, бізнесмен з Флориди Девід Корреа був заарештований в зоні прильоту нью-йоркського аеропорту ім. Кеннеді.

    Підприємець прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі, додає ЗМІ.

    Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

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