Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби



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Вихованці Одеської спортшколи №8 завоювали призові місця на чемпіонаті області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат

З 11 по 13 жовтня 2019 року в с. Кам'янка (Ізмаїльський р-н, Одеська обл.) відбувся чемпіонат Одеської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат.

У турнірах взяли участь 150 спортсменів з районних і обласних спортивних шкіл, клубів.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8, які зайняли призові місця:

Максим Пінязенко (2006 р.н.) - 1 місце (73 кг);

Родіон Маленков (2006 р.н.) - 1 місце (85 кг);

Давид Волков (2009 р.н.) - 2 місце (35 кг);

Дмитро Саранді (2006 р.н.) - 3 місце (38 кг).

Всі переможці та призери турніру отримали пам'ятні медалі та грамоти.