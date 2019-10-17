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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби

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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби

    Вихованці Одеської спортшколи №8 завоювали призові місця на чемпіонаті області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат

    З 11 по 13 жовтня 2019 року в с. Кам'янка (Ізмаїльський р-н, Одеська обл.) відбувся чемпіонат Одеської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат.

    У турнірах взяли участь 150 спортсменів з районних і обласних спортивних шкіл, клубів.

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    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби
    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби
    Одеські спортсмени стали переможцями чемпіонату області з вільної боротьби

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №8, які зайняли призові місця:

    • Максим Пінязенко (2006 р.н.) - 1 місце (73 кг);
    • Родіон Маленков (2006 р.н.) - 1 місце (85 кг);
    • Давид Волков (2009 р.н.) - 2 місце (35 кг);
    • Дмитро Саранді (2006 р.н.) - 3 місце (38 кг).

    Всі переможці та призери турніру отримали пам'ятні медалі та грамоти.

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