СБУ затримала бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт
Чоловік у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти
Пособник терористів планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька
Служба безпеки України затримала на лінії розмежування бойовика «ЛНР», коли той намагався виїхати з підконтрольної українській владі території в окупований Донецьк.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Колишній бойовик так званого батальйону «Заря» терористичної організації «ЛНР», затриманий Службою безпеки України під час перетину лінії розмежування у Донецькій області. Він планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що затриманий уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.
Слідчі СБУ, зокрема, з’ясували, що чоловік вступив до лав незаконного збройного формування «Заря» у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом взяв участь у боях на луганському напрямку.
Чоловік також у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти.
Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування слідчими СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури триває.