СБУ затримала бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт



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Чоловік у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти Фото: СБУ

Пособник терористів планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька

Служба безпеки України затримала на лінії розмежування бойовика «ЛНР», коли той намагався виїхати з підконтрольної українській владі території в окупований Донецьк.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Колишній бойовик так званого батальйону «Заря» терористичної організації «ЛНР», затриманий Службою безпеки України під час перетину лінії розмежування у Донецькій області. Він планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що затриманий уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових.

Слідчі СБУ, зокрема, з’ясували, що чоловік вступив до лав незаконного збройного формування «Заря» у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом взяв участь у боях на луганському напрямку.

Чоловік також у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти.

Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування слідчими СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури триває.

До слова, СБУ виявила два схрони зі зброєю бойовиків «ЛНР».