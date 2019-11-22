Чеський перевізник запустить поїзди до кордону з Україною



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На території Польщі потяги зможуть зупинятися в 17 пунктах

Польща дозволила приватному чеському залізничному оператору Leo Express запустити регулярні рейси з Праги до станції Медика на польсько-українському кордоні.

Про це повідомили у Rynek kolejowy.

Адміністрація залізничного транспорту Польщі дає дозвіл Leo Express з 11 грудня цього року обслуговувати маршрут Прага-Медика.

Дозвіл компанії видали на п'ять років — до 10 грудня 2024 року. Він передбачає можливість виконання рейсів чотирьох пар поїздів щодня.

На території Польщі потяги зможуть зупинятися в 17 пунктах, зокрема у Катовіце, Кракові, Тарнові, Жешуві та Пшемишлі.

Leo Express — чеська транспортна компанія зі штаб-квартирою в Празі, що здійснює міжміські та міжнародні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення. З 2012 року здійснює залізничні пасажирські перевезення на міжміських залізничних лініях Чехії.