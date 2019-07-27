На ексначальника поліції Одещини надягли електронний браслет
Також суд зобов'язав Головіна здати паспорт для виїзду за кордон
Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив представник суду.
Запобіжний захід було обрано 26 липня.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Головіна під варту і встановити заставу, однак суд відмовився задовольнити клопотання в такому обсязі й відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.
Також суд зобов'язав Головіна здати паспорт для виїзду за кордон.
Як повідомлялось, раніше правоохоронці доставили Головіна до Києва. Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.