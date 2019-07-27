На ексначальника поліції Одещини надягли електронний браслет



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Ексначальник облуправління поліції генерал поліції третього рангу Дмитро Головін

Також суд зобов'язав Головіна здати паспорт для виїзду за кордон

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив представник суду.

Запобіжний захід було обрано 26 липня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Головіна під варту і встановити заставу, однак суд відмовився задовольнити клопотання в такому обсязі й відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Також суд зобов'язав Головіна здати паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомлялось, раніше правоохоронці доставили Головіна до Києва. Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.