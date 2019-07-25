Співробітники НАБУ затримали колишнього начальника одеської поліції і його заступника



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Ексначальник облуправління поліції генерал поліції третього рангу Дмитро Головін

Офіцерів притягають до відповідальності за підозрою у розтраті майна та зловживанні владою або службовим становищем

Колишнього начальника облуправління поліції генерала поліції третього рангу Дмитра Головіна і його ексзаступника полковника Костянтина Гейко затримали сьогодні вранці співробітники НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі. Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі.

Як розповіли джерела, офіцерів притягають до відповідальності за 191-й і 364-й статтям КК України - «розтрата майна» та «зловживання владою або службовим становищем».

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Водночас, за словами джерел, справа стосується декларації Головіна. Раніше у нього провели обшук.

Сьогодні Головіну і Гейко мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у вересні 2018 року журналісти Слідство.Інфо опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.

Апартаменти 85 кв.м. розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку «Золотий бугаз» в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.

Інший будинок у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій. Жінка не живе в Одесі, а це майно Головін вказав у декларації.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку. За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: «Без коментарів».