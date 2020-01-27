Поліція знову наділа електронний браслет на «хрещеного батька контрабанди» Альперіна



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Вадима Альперіна слідство вважає організатором корупційного злочину

За словами адвоката, електронний браслет на бізнесмена наділа місцева поліція

Співробітники поліції знову наділи на бізнесмена Вадима Альперіна електронний браслет, який було знято вчора вранці нібито після закінчення терміну дії постанови Вищого антикорупційного суду. Про це повідомив адвокат Гліб Федур.

«Вчора наділи», - сказав він.

За його словами, це зробила місцева поліція.

Як повідомлялось, раніше Федур заявив, що з його підзахисного зняли електронний браслет після закінчення терміну дії постанови Вищого антикорупційного суду.

Згодом стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціюватиме реєстрацію кримінального провадження щодо працівників поліції, які зняли електронний браслет із одеського бізнесмена Вадима Альперіна та стягнення з нього 70 млн грн застави за порушення покладених на нього обов'язків.

Наприкінці грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

На початку грудня на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).