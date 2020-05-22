На Вінниччині від коронавірусу одужали 453 особи



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Оперативна ситуація щодо захворюваності на Covid-19 у Вінницькій області

Про загальну ситуацію в області щодо рівня захворюваності на COVID – 19 повідомив голова облдержадміністрації Владислав Скальський.

«На сьогодні в області одужали 453 особи, в тому числі 30 дітей та 150 медпрацівників, що підтверджено негативними результатами повторних лабораторних досліджень. За інформацією Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України, станом на 22 травня в області з початку спостережень зареєстровано 1213 підозр на коронавірусну інфекцію. У 824 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 57 дітей. Зокрема, COVID – 19 виявлено у 35 дітей з м.Вінниці, у чотирьох – з м.Гайсина. У Вінницькому районі лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на коронавірус серед дитячого населення, а в Липовецькому та в Барському – по 2. У Жмеринському, Калинівському, Літинському, Могилів-Подільському, Немирівському , Томашпільському, Тростянецькому, Хмільницькому районах та в Чернівцях – по одному випадку COVID – 19 серед дітей», – повідомив Владислав Скальський.

Загалом, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: у м.Вінниці – 456, у Калинівському районі – 74, у Вінницькому районі – 49, в Жмеринському – 40, у Тиврівському – 20, в Тростянецькому – 19, у Барському районі – 17, в Літинському – 16.

По 14 випадків COVID – 19 зафіксовано в Гайсинському та у Могилів-Подільському районах області.

13 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію виявлено в Погребищенському районі, 12 – у Козятинському, 11 – в Немирівському.

У Томашпільському та в Липовецькому районах – по 10 випадків COVID – 19, у Ямпільському та в Хмільницькому – по 7.

У Чернівецькому районі 6 випадків, а в Тульчинському, Мурованокуриловецькому, Оратівському – по 5.

Чотири випадки захворювання на коронавірус зареєстровано в Іллінецькому районі, у Крижопільському районі та в Ладижині – по 3.

По 2 випадки зафіксовано в Бершадському і в Шаргородському районах області.

«Всього на даний час в лабораторіях Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України протестовано 16074 зразків матеріалів. На даний час в лабораторіях обласного лабораторного Центру в наявності діагностичні тест-систем для дослідження матеріалів методом полімеразної ланцюгової реакції на 11 200 осіб», - поінформував Владислав Скальський.

На жаль, в області 14 летальних випадків: 7 зареєстровано у м. Вінниці, 3 – у Вінницькому районі, 2 – в Калинівському, по одному випадку – в Козятинському та в Літинському районах області. Усі 14 пацієнтів мали важку супутню патологію.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Станом на 9:00 22 травня в Україні підтверджено 20 148 випадків Covid-19, з них 6 585 одужали, 588 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 442 випадків.