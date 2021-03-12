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    Зачепив плечем: в Одесі чоловіка порізали ножем

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    Чотири ножових поранення, бо не розминулися на пішохідному переході - Зачепив плечем: в Одесі чоловіка порізали ножем
    Чотири ножових поранення, бо не розминулися на пішохідному переході

    При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого

    В Одесі агресивний чоловік влаштував різанину через конфлікт при переході дороги.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Одеса как она есть».

    Інцидент стався на вулиці Катерининській, 65.

    При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого. Почався скандал, 48-річний учасник конфлікту дістав ніж і завдав своєму опоненту чотири ножових поранення.

    На місце прибули поліцейські, які забрали агресивного чоловіка в Приморський райвідділ на вулиці Грецькій. Як з'ясувалося, у 2009 році він притягувався за хуліганство.

    «Потім його батько приїхав, дав бабла, і забрав його, типу легкі тілесні», - сказано в публікації.

    35-річного потерпілого відвезли до лікарні.

    Нагадаємо, 26 лютого, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шести автомобілів. У результаті події загинуло двоє людей, повідомили в пресцентрі місцевої поліції.

    Теги: дороги Одеса скандал чоловік
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