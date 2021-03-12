Зачепив плечем: в Одесі чоловіка порізали ножем

Чотири ножових поранення, бо не розминулися на пішохідному переході

При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого

В Одесі агресивний чоловік влаштував різанину через конфлікт при переході дороги.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Одеса как она есть».

Інцидент стався на вулиці Катерининській, 65.

При переході дороги один з пішоходів зачепив плечем іншого. Почався скандал, 48-річний учасник конфлікту дістав ніж і завдав своєму опоненту чотири ножових поранення.

На місце прибули поліцейські, які забрали агресивного чоловіка в Приморський райвідділ на вулиці Грецькій. Як з'ясувалося, у 2009 році він притягувався за хуліганство.

«Потім його батько приїхав, дав бабла, і забрав його, типу легкі тілесні», - сказано в публікації.

35-річного потерпілого відвезли до лікарні.

Нагадаємо, 26 лютого, в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шести автомобілів. У результаті події загинуло двоє людей, повідомили в пресцентрі місцевої поліції.