Жорстоке вбивство на Одещині: чоловік вбив жінку сокирою

У дворі одного з будинків знайшли тіло жінки з рубаною раною голови

В Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. Зараз чоловіка розшукують.

Як повідомляє «Думська», жорстоке вбивство сталося 9 березня в кооперативі «Нептун». У дворі одного з будинків знайшли тіло жінки з рубаною раною голови.

За даними видання, у вбивстві підозрюють сусіда загиблої, страждає на психічний розлад. Місцеперебування чоловіка поки невідомо.

До будинку підозрюваного копів привела службова собака. За місцем проживання знайшли одяг зі слідами крові і ймовірне знаряддя вбивства – сокиру.

Ряд місцевих ЗМІ повідомляє про затримання підозрюваного. Однак, в пресслужба поліції Одеської області «Сегодня» підтвердили лише факт вбивства. А інформацію про затримання і психічному стані чоловіки не підтвердили, але і не спростували.

«Уже є підозрюваний», – повідомила нам заступник начальника пресцентру Світлана Білецька.

Нагадаємо, у Вінниці за вбивство з особливою жорстокістю судили двох юнаків, що до смерті закатували третього. Поїли його оцтом, кололи шприцам, виделкою, ножем і вирізали серце з печінкою.