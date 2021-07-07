Замість 14 років відсидить два з половиною. В Одесі винесли вирок убивці

Родичі загиблої чекали не на таке покарання

Завдяки закону Савченко злочинець вже зовсім скоро вийде на свободу

В Одесі після шестирічного розгляду винесли вирок 39-річному Віталію Грошеву із селі Білине. 5 серпня 2015-го він задушив 26-річну Анну Заголовську.

14 років за ґратами – таке рішення виніс 6 липня Суворівський райсуд міста, інформує Gazeta.ua з посиланням на тітку вбитої Наталію Карташеву.

Анна Заголовська померла від асфіксії. «Її труп знайшли на станції «Сортувальна» на залізничних коліях», – розповіла родичка жертви. Після смерті жінку зґвалтували, а голову переїхав поїзд.

Справу слухали так довго, тому що кілька разів змінювалися судді. Майже шість років, поки тривав розгляд справи, Віталій Грошев був у СІЗО.

Тож оскільки діяв закон Савченко, за яким один день утримання в СІЗО вважається за два дні реального терміну ув'язнення, відбувати у в'язниці йому залишилося 2,6 року.

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