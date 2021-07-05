Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)

Поліцейські вилучили кухонний ніж як речовий доказ

За життя 46-річного потерпілого борються лікарі

У місті Васильків Київської області між сусідами виник конфлікт через припаркований автомобіль. Сварка переросла в бійку, в результаті якої 61-річна жінка нанесла ножове поранення в область грудної клітини своєму супернику. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського РУП. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

46-річного потерпілого з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини шпиталізовано, за його життя борються лікарі.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманій про підозру за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування для жінки обере суд.