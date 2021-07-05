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    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)

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    Поліцейські вилучили кухонний ніж як речовий доказ - Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)
    Поліцейські вилучили кухонний ніж як речовий доказ
    Фото: Нацполіція

    За життя 46-річного потерпілого борються лікарі

    У місті Васильків Київської області між сусідами виник конфлікт через припаркований автомобіль. Сварка переросла в бійку, в результаті якої 61-річна жінка нанесла ножове поранення в область грудної клітини своєму супернику. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського РУП. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські виявили та вилучили низку речових доказів злочину, серед них – кухонний ніж.

    Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

    46-річного потерпілого з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини шпиталізовано, за його життя борються лікарі.

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    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)
    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)
    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)
    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)

    Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили затриманій про підозру за скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років.

    Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування для жінки обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина злочин
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    Кривава сусідська сварка: на Київщині жінка підрізала чоловіка (фото)