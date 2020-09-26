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    В Одесі лабораторія припинила робити ПЛР-тести через інфікування персоналу

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    За минулу добу в Одеській області інфікувались коронавірусом 209 осіб - В Одесі лабораторія припинила робити ПЛР-тести через інфікування персоналу
    За минулу добу в Одеській області інфікувались коронавірусом 209 осіб

    З початку пандемії в Одесі проведено методом ПЛР майже 120 тисяч досліджень

    Вірусологічна лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту призупинила виконувати ПЛР-тестування жителів області через інфікування працівників Covid-19.

    Про це заявив на брифінгу 25 вересня головний державний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, повідомляє Укрінформ.

    «Через інфікування коронавірусом персонал вірусологічної лабораторії Українського науково-дослідного протичумного інституту ім. Мечникова тимчасово припинив виконання ПЛР-діагностики на Covid-19. Наразі весь біоматеріал на аналіз перенаправлено до лабораторії ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», – зазначив Гончаров.

    За його словами, зараз обласний лабораторний центр МОЗ отримує щоденно від 600 до 900 нових біоматеріалів для досліджень, тому працює на межі своїх можливостей.

    З початку пандемії в Одесі проведено методом ПЛР майже 120 тисяч досліджень, в тому числі персоналом обласного лабораторного центру МОЗ майже 60 відсотків, а решту досліджень – вірусологічною лабораторією протичумного інституту та іншими установами.

    Гончаров уточнив, що за минулу добу в Одеській області інфікувались коронавірусом 209 осіб, на самозоліяції – 1598 осіб, в тому числі 131 працівник навчальних закладів і 1467 учнів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      195504
    • Хворіють
      104728
    • Одужали
      86873
    • Померли
      3903

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 25 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3833 людей. Це на 268 випадків більше, ніж днем раніше (3565). 

    Одужали за минулу добу – 1740 осіб (днем раніше – 1675), померли – 76 осіб (70).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 26 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 195504 людини, одужали 86873 особи, летальних випадків – 3903.

    Одеса лікар коронавірус
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