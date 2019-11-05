Жителям Одеської області відріжуть радіо



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Архаїчний вид комунікації поволі йде у небуття

З 1 лютого 2020 року компанія «Укртелеком» не убде надавати послуги дротового радіомовлення мешканцям Одеської області. Крім Одещини радіо відключать також в Миколаївській, Херсонській і Закарпатській областях.

За повідомленням прес-служби компанії, мешканці цих областей зробили вибір на користь сучасних каналів комунікацій. Дротове радіо тут втратило популярність, і ним користується менше 1 % жителів.

«Загалом варто зазначити, що сьогодні послуга проводового радіо через свою застарілість є невигідною і незручною. Зараз є чимало різних сучасних каналів комунікацій, зокрема ефірне мовлення, телебачення та інтернет, яким громадяни й надають перевагу.

До речі, радійники теж активно переходять в інтернет, де є можливість завантажувати і слухати радіо на гаджетах. До того ж, деякі сучасні джерела інформації є безоплатними на відміну від домашньої радіоточки, абонплата за яку складає 35 грн з ПДВ на місяць», - зазначає прес-служба «Укртелекому».

Загалом, «Укртелеком» підтримує по країні 330 домашніх радіоточок, але їх кількість стрімко зменшується.

Компанія буде підтримувати проводове радіомовлення в тих регіонах, що мають біль-менш належний відсоток користувачів.