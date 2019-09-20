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    «Укртелеком» хоче припинити підключення до домашньої радіоточки дротового радіо з 2020

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    «Укртелеком» хоче припинити підключення до домашньої радіоточки дротового радіо з 2020

    При цьому нинішні абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах

    Телекомунікаційна компанія «Укртелеком» має намір припинити надання послуги з підключення до домашньої радіоточки дротового радіо з 1 січня 2020 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «В Україні стрімко зменшується кількість користувачів застарілої послуги дротового мовлення. Цього літа їх залишилося 350 тис. Щомісяця від послуги відмовляється понад 10 тисяч абонентів», - наголошується в ньому.

    При цьому нинішні абоненти послуг продовжать користуватися дротовим радіо на діючих умовах.

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    «Укртелеком» продовжує підтримувати мережу дротового мовлення в тих регіонах, де є користувачі, однак попит на нові підключення відсутній.

    «Статистика свідчить, що відмова від дротового радіо - це глобальна тенденція. Протягом останніх років проводове радіомовлення впевнено витісняється новими прогресивними цифровими засобами передачі інформації, такими як соціальні мережі, IP-радіо, безкоштовне ефірне радіо та інші», - підкреслюють в компанії.

    Згідно з повідомленням, послуга дротового радіо невигідна і незручна через свою застарілість.

    «В останні роки «Укртелеком» реалізує низку проектів із розвитку телекомінфраструктури, підключення населених пунктів до інтернету. Щороку оператор будує понад 3 000 кілометрів оптики, пропонуючи швидкісний інтернет і даючи можливість користуватися в тому числі і сучасним інтерактивним телебаченням», - сказано в повідомленні.

    Зараз оператор займається підключенням до оптики майже 300 невеликих міст і сіл.

    Як повідомлялось, у серпні «Укртелеком» і телекомунікаційна компанія Iskratel (Словенія) розпочали будівництво волоконно-оптичних ліній для надання доступу до мережі інтернет в 66 населених пунктах.

    У 2018 році «Укртелеком» скоротив показник EBITDA на 12% до 1,618 млрд гривень і скоротив чистий дохід на 2,3% до 6,449 млрд гривень  порівняно з 2017 роком.

    2018 рік «Укртелеком» закінчив із прибутком 474 млн гривень, скоротивши його порівняно з 2017 роком на 45,1%

    У 2013 році компанія System Capital Management (Донецьк) завершила операцію з придбання у компанії EPIC (Австрія) 92,79% акцій «Укртелекому» шляхом придбання компанії «ЕСУ».

    Джерело: Українські новини

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