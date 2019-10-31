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    В Україні зникнуть таксофони

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    <p>У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов</p> - В Україні зникнуть таксофони

    У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов

    Через доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо) послуги таксофонії «втратили соціальну значимість», заявили в «Укртелекомі»

    «Укртелеком» прийняв рішення про припинення з 1 лютого 2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів.

    Про це 31 жовтня повідомляє пресслужба компанії.

    «Розвиток різних каналів комунікацій призвів до зменшення  попиту на колись затребувані послуги таксофонів. Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що через доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо) послуги таксофонії «втратили соціальну значимість».

    За даними «Укртелекому», на сьогодні мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

    «Варто зазначити, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою. Крім того, протягом останнього часу до компанії були неодноразові звернення від різних структур та організації щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою «Укртелекомом»  орендної плати за  їх розміщення», - заявили в компанії.

    Раніше повідомлялося, що мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента.

    технології Укртелеком мобільний зв’язок послуги
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