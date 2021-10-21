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    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом

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    Львів накрило потужним ураганом: стихія зірвала дахи і знесла дерева - Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Львів накрило потужним ураганом: стихія зірвала дахи і знесла дерева
    фото: varta1.com.ua

    У Львові стихія зірвала дахи, знесла дерева і обвалила фасади будівель

    Сьогодні, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева. Про це повідомляє Varta1.

    Так, на вулиці Шевченка внаслідок сильного вітру дерево впало на припаркований у дворі будинку автомобіль. Момент падіння потрапив на камеру спостереження.

    Ще один неприємний інцидент стався близько 14:00 години у Львові обвалилась стіна житлового будинку по вулиці Олени Степанівни, 32. Обвалилась стіна житлового будинку, впала на тротуар, пробила дах приміщення їдальні.

    На Городоцькій обвалився шмат фасаду.

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    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом
    фото: varta1.com.ua

    На Левандівці вівдрвався шмат даху, а в інших районах Львова жителі повідомляють про повалені дерева.

    До слова, у неділю, 17 жовтня, на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. За непідтвердженими даними є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону.

    Теги: Львів автомобіль вітер ураган буревій
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    Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом