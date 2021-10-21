Повалені дерева, зірвані дахи: Львів накрило потужним ураганом

У Львові стихія зірвала дахи, знесла дерева і обвалила фасади будівель

Сьогодні, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева. Про це повідомляє Varta1.

Так, на вулиці Шевченка внаслідок сильного вітру дерево впало на припаркований у дворі будинку автомобіль. Момент падіння потрапив на камеру спостереження.

Ще один неприємний інцидент стався близько 14:00 години у Львові обвалилась стіна житлового будинку по вулиці Олени Степанівни, 32. Обвалилась стіна житлового будинку, впала на тротуар, пробила дах приміщення їдальні.

На Городоцькій обвалився шмат фасаду.

На Левандівці вівдрвався шмат даху, а в інших районах Львова жителі повідомляють про повалені дерева.

До слова, у неділю, 17 жовтня, на російське місто Олександрівськ-Сахалінський обрушився потужний ураган. За непідтвердженими даними є вже один загиблий через обвалення даху в результаті циклону.