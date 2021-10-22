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    У Польщі внаслідок буревію загинув українець

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    У Польщі внаслідок буревію загинув українець

    Загалом жертвами негоди у Польщі стали четверо людей.

    У Польщі в четвер, 21 жовтня, внаслідок буревію в Нижній Сілезії загинули четверо людей, зокрема громадянин України. Про це повідомляє TVP3.

    Зазначається, що на дорогах регіону виникло ускладнення руху, а в Свідницькому повіті стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув 43-річний українець. Чоловік перебував за кермом вантажівки, яка перекинулася і впала в канаву.

    А в місті Сехніце сильний вітер зруйнував стіну недобудованого будинку. На місці інциденту загинув 55-річний чоловік.

    Ще двоє людей стали жертвами негоди у Вроцлаві, коли на їхній автомобіль впало дерево.

    Окрім того, за даними регіонального штабу Державної пожежної служби Республіки Польща, через буревій постраждали семеро людей. Більшість із них отримала травми у дорожньо-транспортних пригодах, зокрема від падіння дерев чи окремих гілок на автомобілі.

    До слова, 21 жовтня, Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.

    Теги: Польща автомобіль чоловік вітер
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    У Польщі внаслідок буревію загинув українець