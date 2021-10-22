Вчені попередили, що зміна клімату вдарить по світу сильніше пандемії коронавірусу
Вчені попередили, що у XXI столітті температура на планеті підвищиться на 2,7-3,1 градуса Цельсія
Зміна клімату впливають на здоров'я людей сильніше, ніж пандемія коронавірусу, що може привести до неминучої «катастрофи, що насувається в галузі охорони здоров'я», пише Phys.org.
Експерти сфери охорони здоров'я з усього світу підписали петицію, адресовану керівникам країн, які візьмуть участь в конференції зі зміни клімату (COP26) в шотландському Глазго.
Фахівці назвали підвищення температури на Землі найсерйознішим викликом для здоров'я людей. Вчені попередили, що в XXI столітті температура на планеті підвищиться на 2,7-3,1 градуса Цельсія.
Забруднення повітря в результаті спалювання викопного палива стає причиною до передчасної смерті більше семи млн осіб щорічно, а погіршення природних умов на Землі призводить до зростання захворюваності через неякісну їжу, воду і повітря, йдеться в петиції.
Вчені нагадали, що екстремальні погодні явища, такі як: шторми, повені та спека руйнують життя мільйонів людей.
Нагадаємо, дослідники з Китаю, Нідерландів і Норвегії назвали причиною пермського вимирання – найбільш катастрофічного в історії Землі – різке зростання температур внаслідок викидів вулканами Сибірської траппової провінції великих обсягів вуглекислого газу.
Нещодавно стало відомо, що вчені виявили небезпеку виверження супервулкана.