«Не тільки квіти і цукерки»: в центрі Одеси жінки влаштували марш «за рівні права і можливості»



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Одеситки прогулялися вулицями міста

Біля пам'ятника Дюку зібралися одеситки, які маршем пройшлися центральними вулицями міста, вимагаючи рівних прав і можливостей. В акції брали участь близько 30 жінок - це представниці різних громадських організацій, рухів, чиновники і звичайні одеситки.

Свій марш одеситки приурочили до Міжнародного жіночого дню.

«8 березня це історичний день за права жінок, це не тільки квіти і цукерки, а й бажання починати і реалізовувати місцеву і національну політику таким чином, щоб вирішувати проблеми, які є в країні», - прокоментувала радник голови ОДА з питань гендерної політики Людмила Акімова.

Серед таких проблем Акімова наголосила на тому, що жінкам все ще буває важко працевлаштуватися, а зарплата і пенсія часто буває нижче, ніж у чоловіків. Особливо сьогоднішніх активісток зачепила проблема того, що в уряді жінок набагато менше, ніж чоловіків. За словами Акімової, у Верховній Раді представлено 11% жінок, а в Одеській обласній раді - 5,9%.

«Ми не хочемо боротися. Я хочу, щоб всі розуміли, що гендерна політика - це політика рівності жінок і чоловіків. Ми різні, але у нас є багато чого спільного. Нас об'єднує те, що ми хочемо поліпшити життя в Україні. Ми повинні об'єднатися в цьому напрямку», - заявила чиновниця.

Як розповіла президент Всеукраїнського клубу успішних жінок Ольга Азарова, марш жінок за рівні права в Одесі проходить вперше. Раніше вони проходили в форматі менторських прогулянок.

«Менторський прогулянка - це коли ментори - жінки-наставники і менти зустрічаються, щоб підтримати один одного», - пояснила Азарова.

За її словами, в українському суспільстві все ще гостро стоїть проблеми насильства і несправедливості по відношенню до жінок, причому про багато випадків ми, зазначає Азарова, навіть не знаємо.

«Нам потрібно дивитися на те, щоб в країні створювати платформу рівних можливостей. Чи не ділити на чоловіків, жінок і дітей, а просто - рівні можливості що в політиці, що в економіці », - прокоментувала вона.

Від пам'ятника Дюку жінки колоною рушили до будівлі міськради по Приморському бульвару, а звідти пішли в Міський сад, де повісили на дерево картинки з написом «за рівні права». Ці картинки зробили діти зі шкіл-інтернатів.

Джерело: Пушкинская.net